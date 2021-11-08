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MANİSA

Manisa'da korkutan olay: İki ayrı okuldaki 60 öğrenci hastanelik oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iki ayrı okulda iddiaya göre kantinden aldıkları çiğ köfteyi tüketen 60 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Manisada korkutan olay: İki ayrı okuldaki 60 öğrenci hastanelik oldu
Öğrenciler ambulans ve polis otolarıyla hastanelere sevk edildi.

Turgutlu Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre okul kantininde çiğ köfte alan öğrenciler bir süre sonra kusma gibi şikayetleri olmaya başladı.

Belirti gösteren öğrencilerin artması sonucu okul yönetimi sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

Okula çok sayıda ambulans sevk edilirken gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrencisi sayısının ilk belirlemelere göre 20’ye yaklaştığı öğrenildi.


Sağlık ekiplerinin okulda ilk müdahaleyi yaptığı öğrenciler ambulans ve polis otolarıyla Turgutlu’da hastanelere sevk edildi.

BİR OKUL DAHA ALARMA GEÇTİ


Turgutlu ilçesinde Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen gıda zehirlenmesinin ardından başka bir okulda daha öğrencilerin zehirlendiği öğrenildi.


İddiaya göre Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de öğrencilerin aynı belirtiler göstererek rahatsızlandığı gözlenirken bu okulda ki öğrencilerde sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Her iki okulda da gıda zehirlenmesine maruz kalan öğrenci sayısının 60’ın üzerinde olduğu öğrenildi.

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