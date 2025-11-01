Yeni Şafak
Mardin'de patlayan lastiği değiştirmek isteyen tır şoförü aracın altında kaldı

Mardin’de patlayan lastiği değiştirmek isteyen tır şoförü aracın altında kaldı

18:271/11/2025, Cumartesi
Mardin'in Kızıltepe ilçesi

Mardin'de Eşme Mahallesi'nde tır sürücüsü Hamza G. patlayan tır lastiğini değiştirmek istedi. G., tekerleği değiştirdiği sırada aracın kalmasıyla tırın altında kaldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde patlayan lastiği değiştirmek isteyen tır şoförü, aracın kayması sonucu altında kalarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe’ye bağlı kırsal Eşme Mahallesi’nde 33 AT 516 plakalı tırın lastiği patladı. Lastiği değiştirmek isteyen sürücü Hamza G. (44), aracın kaymasıyla altında kaldı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



