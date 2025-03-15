Bahar havası yaşayan Türkiye, yeni haftada Karadeniz’den gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Önümüzdeki hafta, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları 20-25 derece düşecek. Bu düşüşle birlikte yurdun birçok bölümünde sağanak yağış ve kar yağışı yeniden etkisini gösterecek. İstanbul’da da sıcaklık 22 derece düşecek, sulu kar yağacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftaya çarşamba gecesi ve perşembe günü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.
Kentte pazartesi itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların hızla düşeceği ve hafta ortasına kadar 5 derece civarına gerileyeceği kaydedildi.
İstanbul'da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.