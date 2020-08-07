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EĞİTİM

​MEB'den tercih desteği: Puan değil sıralama önemli

MEB'den tercih desteği: Puan değil sıralama önemli

YKS tercihleri başladı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün öğrencilere uyarılarda bulundu. Aygün, “Adaylarımız, tercih yaparken puana göre değil, YKS başarı sıralamalarını esas alarak listelerini oluşturmalılar” dedi. 14 Ağustos’a kadar sürecek işlemler için MEB de EBA üzerinden tercih danışmanlığı desteği verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihleri alınmaya başlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Tercihlerinizi 14 Ağustos'a kadar 'https://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. Aygün, "Adaylarımız, tercih edecekleri bölüm/programların özel koşullarına dikkat etmeliler, tercih edecekleri bölüm ve programları belirlerken puana göre değil ,YKS başarı sıralamalarını esas alarak tercih listelerini oluşturmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
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2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar.YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihi yapacak öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.

ONLINE ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu bilgileri verdi: "Bu birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Tercih danışmanlığı birimleri, okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde, rehberlik öğretmenleri tarafından EBA üzerinden hizmet verecek.

Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan adaylara ise talep etmeleri halinde, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda gerek rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından gerekse bulundukları bölgeye en yakın okuldaki tercih danışmanlığı birimi üzerinden bu hizmet sunulacak" Selçuk, YKS'ye hazırlanan adaylara yönelik çevrimiçi üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini hatırlatarak, Youtube ve Instagram üzerinden tanıtım programlarına devam edileceğini söyledi.

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