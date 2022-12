Meclis Başkanı Mustafa Şentop: Mevlana İslamsızlaştırılamaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hazreti Mevlana'nın gönül erlerinden biri olduğunu söyledi.

Mevlana'nın yaşadığı dönemde Anadolu'nun Haçlı ve Moğol saldırılarıyla sarsıldığını aktaran Şentop, Hazreti Pir'in hiçbir kutsalın ve insani değerin dikkate alınmadığı bu büyük yıkım dönemlerinde bir diriliş ve direniş eri olduğunu vurguladı.

Şentop, Hazreti Mevlana'nın insanlığı yeniden hakka, iyiliğe, güzelliğe, merhamete, umuda ve aşka çağırdığına işaret ederek,

"İslam'ın diriltici kaynağı Kur'an'dan hareketle, Mesnevi formuyla yapılan bu çağrıya, o günlerden başlayarak hiç kesilmeden bugün de dünyanın her yerinden cevaplar verilmeye devam ediyor. Her yıl icra edilen şebiarus merasimi için ülkemizin ve dünyanın her tarafından yola çıkan yüzbinlerce beden ve ruh, bu çağrıdaki hakikat ve aşk davetine icabet için Konya'mıza geliyor. Bu ne saadet, bu ne güzel bir buluşmadır." diye konuştu.

REKLAM

"ONUN ÇARPICI SÖZLERİNDEN SULTANLAR DA ETKİLENİYOR, DİLENCİLER DE"

Hazreti Mevlana'nın sözlerinin entelektüel zihinleri de sokaktaki insanları da etkilediğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Onun çarpıcı sözlerinden sultanlar da etkileniyor, dilenciler de. O karıncayı da gözetiyor, Süleyman'ı da. Çocuğa da bir şey anlatıyor, kadına da erkeğe de. Serçeye de bir şey diyor, anka kuşuna da. O Doğu'ya da sesleniyor, Batı'ya da. Yoksula da yer var onun mana sofrasında, zengine de. Onun sözleri, insanı akıl ve ruhun değişik açılarından sarıp sarmalar. Düşünen, akleden, seven insanlar onun büyük ve Müslüman bahçesinde gezmeyi sürdürüyor."

"KÜRESEL ÇAĞDAŞ MOĞOLLAR BUGÜN DE DEĞİŞİK YIKIMLARA İMZA ATMAKLA MEŞGUL"

Şentop, iyiyle kötünün Hak ile batılın savaşının bugün de sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

REKLAM

"Kötülük dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası dolaşıyor ve örgütlü. Küresel çağdaş Moğollar bugün de değişik yıkımlara imza atmakla meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç savaş ve başka trajediler bugün de dünyamızın ne yazık ki 'alışılmış' görüntüleri arasında ama biz alışmadık, alışamadık bu görüntülere. Değişik şekillere bürünerek, örgütlü küresel kötülük bizim üzerimize de gelse başka mazlum bir topluluğun üzerine de gelse, gerek diplomasi masalarında, gerek sahada, gerekse başka bütün platformlarda reddediyoruz, karşı koyuyoruz ve elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz."

"AZGINLIĞI, HAKSIZLIĞI VE KÖTÜLÜĞÜ REDDEDİYORUZ"

Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli ve Mevlana'nın anlamını Kur'an'dan ve onun içerdiği yüksek şuur ve ruhtan alan değerler manzumesi bıraktığını anlatan Şentop, "Bu, bizim kötülüğe, zulme alışmamıza izin vermiyor, müsaade etmiyor. Alışmadık ve alışmayacağız. İnsanın insana kulluğunu reddediyoruz. Azgınlığı, haksızlığı ve kötülüğü reddediyoruz. Sadece yüce Yaratıcı'nın önünde eğilen bu aziz millet, ruh köklerinin dün olduğu gibi bugün de farkında." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"MEVLANA İSLAMSIZLAŞTIRILAMAZ"

Şentop, her sözünü, eninde sonunda büyük Kur'an hakikatine bağlayan Hazreti Mevlana'yı bugün tüketim toplumunun bir nesnesi yapma çabalarını, ondan bir yaşam koçu çıkarmak isteyenleri gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onu bir kişisel gelişim gurusu veya psikologların referans kaynağı yapmak isteyenleri, O'nu İslam'dan soyutlayıp modern bir filozof derecesine indirgemek isteyenleri görüyoruz. Oysa Mevlana'nın temel içeriği ve anlam zemini olan İslam gözardı edildiğinde, o hayran olunan perspektiflerin de fişi çekilmiş olur, hepsi değersiz hale gelir. Mevlana, İslamsızlaştırılamaz. Onun şu sözleri ilave tek bir ek kelimeye bile gerek duyurmayacak kadar net ve açıktır. Şöyle der aziz Pir, 'Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed muhtarın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse, ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım."

REKLAM

Hazreti Mevlana'nın 749 yıl önce bugün dünyadan ayrılırken, ölümü bir ayrılık değil, bir buluşma, şenlik ve düğün gecesi, "şebiarus" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Şentop, büyük hak dostunun yaktığı gönül kandilinin kalpleri ve şehirleri aydınlatmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

"ONUN İNSANLARA TAVSIYE ETTIĞI YOL, MANAYI, VARLIĞIN GERÇEK SAHIBINI, HAKİKİ DOSTU ARAMAYA DAYALI BİR YOLDUR"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Mevlana'nın bütün insanlığı kucakladığını ve tüm insanlık tarafından derin bir teveccühle karşılandığını söyledi.

Mevlana'yı anmanın ve anlamanın önemine işaret eden Özkan, "Onun insanlara tavsiye ettiği yol, manayı, varlığın gerçek sahibini, hakiki dostu aramaya dayalı bir yoldur. Hazreti Pir'in yaklaşımında enaniyet ve ihtirasın vesayetinden kurtulup başta insan olmak üzere mevcudata hikmet ve muhabbetle bakmak esastır. Eserleriyle çokluk içinde birliği görmeyi, birlik içinde de çokluğu görmeyi ve sanattan sanatkarı göstermeyi sağlamaktadır. Hazreti Mevlana'nın asırlar önce tüm insanlık için çizdiği istikamet, modern toplumların bireye kazandırmayı hedeflediği değerleri de içermektedir." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törenlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana'nın, kendi ölüm gecesini 'şebiarus' yani 'düğün gecesi' olarak tarif etmesi, mesajlarının en çarpıcı olanları arasındadır. Ölüm, çoğu insan için, sevdiklerinden, dostlarından ayrılmak, dünya nimetlerinden mahrum kalmak manasına gelse de Hazreti Mevlana gibi arifler nezdinde böyle duygulara yer yoktur. İslam'ın nuruyla feyizlenmiş gönüllerden sarf edilen bir kelam, dünyevi kaygıları, anlamsız endişeleri ortadan kaldırmaya yeter."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi, sema ayin-i şerifi yapıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeb-i Arus mesajı: Fitne tüccarlarına prim vermeden kardeşliğimize sahip çıkalım