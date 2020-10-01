Meclis'in açılış törenine davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti. İbrahim, yeni yasama yılının açılışına davet edilip, katılan tek büyükelçi oldu. Diğer ülkelerin büyükelçileri koronavirüs salgını nedeniyle yasama yılı açılışına davet edilmedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.
Locadan takip etti
Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip etti.