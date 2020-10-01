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Gündem Meclisin açılış törenine davet edilen tek isim Azerbaycanın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu
POLİTİKA

Meclis'in açılış törenine davet edilen tek isim Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti. İbrahim, yeni yasama yılının açılışına davet edilip, katılan tek büyükelçi oldu. Diğer ülkelerin büyükelçileri koronavirüs salgını nedeniyle yasama yılı açılışına davet edilmedi.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in açılış törenini locadan takip etti.
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Meclis'in açılış törenini locadan takip etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

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Locadan takip etti

Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip etti.

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'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
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'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'


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