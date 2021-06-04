Mehmet Özhaseki'den muhalefete erken seçim cevabı: Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor

Kayseri’de bir iş yerinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir muhabirin ‘Muhalefetten erken seçim söylemleri yükseliyor, erken seçim var mı?’ yönündeki sorusuna cevap verdi.
Özhaseki, "Erken seçim niye olsun ki? Seçim iki yılda bir yapılıyorsa zamanı geldi haklılar yapılsın. Ama seçim belediyelerde 5 yıl, genel seçimlerin kaç yıl olduğunu da herkes biliyor" dedi.
"Aynı akıbet onları bekliyor"
Muhalefete biraz daha sabretmeleri çağrısında bulunan Özhaseki, "Biraz sabretsinler zaten sırtları yerden kalkmıyor her seçimde. İki yıl daha sabretsinler. İki yıl daha aynı akıbet kendilerini bekliyor biraz sabırlı olsunlar" ifadelerini kullandı.