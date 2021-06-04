Gündem Mehmet Özhasekiden muhalefete erken seçim cevabı Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor
POLİTİKA

Mehmet Özhaseki'den muhalefete erken seçim cevabı: Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap verdi. Özhaseki, "Erken seçim niye olsun ki? Seçim iki yılda bir yapılıyorsa zamanı geldi haklılar yapılsın. Her seçimde muhalefetin sırtı yerden kalkmıyor, iki yıl daha sabretsinler aynı akıbete uğrayacaklar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Özhasekiden muhalefete erken seçim cevabı: Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

Kayseri’de bir iş yerinin açılışına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir muhabirin ‘Muhalefetten erken seçim söylemleri yükseliyor, erken seçim var mı?’ yönündeki sorusuna cevap verdi.

Özhaseki, "Erken seçim niye olsun ki? Seçim iki yılda bir yapılıyorsa zamanı geldi haklılar yapılsın. Ama seçim belediyelerde 5 yıl, genel seçimlerin kaç yıl olduğunu da herkes biliyor" dedi.

"Aynı akıbet onları bekliyor"

Muhalefete biraz daha sabretmeleri çağrısında bulunan Özhaseki, "Biraz sabretsinler zaten sırtları yerden kalkmıyor her seçimde. İki yıl daha sabretsinler. İki yıl daha aynı akıbet kendilerini bekliyor biraz sabırlı olsunlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak

Erken seçim isteği örtülü operasyon: Türk milleti bu tuzağa düşmez
GÜNDEM
Erken seçim isteği örtülü operasyon: Türk milleti bu tuzağa düşmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkan erken seçimden bahsediyor
OYNAT 01:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkan erken seçimden bahsediyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar ve Yön etim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarına ilişkin, 'Her girdiği seçimi kaybetmiş genel başkandan, oy oranı yüzde 1 olanlar bile erken seçimden bahsediyor. Seçimler zamanında yapılacak.' şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Üç bölgeye uyarı

Üç bölgeye uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Efsaneye veda

Efsaneye veda

​Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.