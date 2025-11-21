Mektup yeni oluşumun sinyali olabilir

CHP’deki iddialara göre ay sonu yapılacak kurultayda PM listesinin oluşacak yapısı kritik önemde. Muhalefet, Özel’in listesi birkaç kişi ile delinirse mücadeleyi parti içinde sürdürecek. Ancak PM’de istenilen alınmazsa ve yolsuzluk ile rüşvet iddiaları konusunda adım atılmazsa partileşme gündemde. Söz konusu mektubun, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eksenli muhtemel yeni yapılanmanın işaret fişeği olduğu ileri sürülüyor.