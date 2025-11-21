Yeni Şafak
Mektup yeni oluşumun sinyali olabilir

Mehmet Güney
04:0021/11/2025, Cuma
Özgür Özel.
CHP’de yolsuzluklarla ilgili Genel Başkan Özgür Özel’e hitaben kaleme alınan 10 milletvekilinin “Partiyi temizle” mektubu, olası yeni bir oluşumun ilk sinyali olarak yankılandı.

CHP’deki iddialara göre ay sonu yapılacak kurultayda PM listesinin oluşacak yapısı kritik önemde. Muhalefet, Özel’in listesi birkaç kişi ile delinirse mücadeleyi parti içinde sürdürecek. Ancak PM’de istenilen alınmazsa ve yolsuzluk ile rüşvet iddiaları konusunda adım atılmazsa partileşme gündemde. Söz konusu mektubun, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu eksenli muhtemel yeni yapılanmanın işaret fişeği olduğu ileri sürülüyor.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
