Menderes Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu

Nedim Şener'den HDP seçmenine: PKK sizin ailenizden birini öldürüyor ve siz halay çekiyorsunuz

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında HDP kongresinde terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP'lileri eleştirdi. PKK'nın Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 7 bin Kürdü öldürdüğünü anımsatan Şener, 'Benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun sözcülüğünü yapacak ve ben onun kongresinde halay çekeceğim. Bırakın seçmenliği falan bu insanlık kaybı.' ifadelerini kullandı.