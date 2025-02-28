MHP lideri Bahçeli'den DEM'li Tuncer'e telefon: Ben durduğum yerdeyim

Sayın Bahçeli, tam da bu çağrının ardından rolünü oynayabileceğini belirtti. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı, tebrik etti ve 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa, elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim, demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.