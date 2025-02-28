MHP lideri Bahçeli'den DEM'li Tuncer'e telefon: Ben durduğum yerdeyim

MHP lideri Bahçeli'nin Bakırhan'a, "Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım." dediği bildirildi.
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını söyledi. Bahçeli'nin kendisini tebrik ettiğini ifade eden Bakırhan, MHP liderinin, "Demokrasi için ne gerekiyorsa, elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim, demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım" dediğini aktardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz aylarda, "
Öcalan, PKK'nın lağvedildiğini duyursun.
" çağrısında bulunmuştu.
Dün ise
terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan
, DEM Parti'nin İmralı heyeti aracılığıyla, örgüte silah bırakması ve kendini lağvetmesi yönünde çağrıda bulundu.
Tarihi çağrı tüm yönleriyle konuşulmaya devam ederken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan,
MHP lideri Bahçeli'
nin,
terörist elebaşı Öcalan
’ın çağrısından bir dakika sonra kendisini aradığını belirtti.
"Bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz"
"Bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz"
Bakırhan yaptığı açıklamada, Öcalan’ın 1 Ekim çıkışını çok önemli bulduğunu ve bu konuya özel bir zaman ayırdığını vurgulayarak, "
Sayın Bahçeli, tam da bu çağrının ardından rolünü oynayabileceğini belirtti. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı, tebrik etti ve 'Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleştireceğiz' dedi. Demokrasi için ne gerekiyorsa, elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim, demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
" dedi.
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