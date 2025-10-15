Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Güler Belçika'da

12:0015/10/2025, Çarşamba
DHA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, oturumlara katılmak üzere NATO Karargahına geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ve Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'ya gitti.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, oturumlara katılmak üzere NATO Karargahına geldi. Bakan Yaşar Güler’i NATO Karargahına gelişinde NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk ve NATO’da görevli askeri personelimiz karşıladı” ifadeleri kullanıldı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer paylaşımda ise “NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak olan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ilk olarak NATO Daimi Temsilciliğimizi ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, NATO Daimi Temsilcimiz Büyükelçi Basat Öztürk’ten ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan’dan devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı” açıklamasında bulunuldu.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#Belçika
