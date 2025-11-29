Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Milli Savunma Bakanlığından şehit olan polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığından şehit olan polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

17:3929/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Şehit Polis Hatice Ünal.
Şehit Polis Hatice Ünal.

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"29 Kasım'da şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
ifadeleri kullanıldı.


#başsağlığı
#Milli Savunma Bakanlığı
#polis memuru Hatice Ünal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?