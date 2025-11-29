Milli Savunma Bakanlığından şehit olan polis memuru Ünal için başsağlığı mesajı

Şehit Polis Hatice Ünal.
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'daki trafik kazasında şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa’da meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hatice Ünal için başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"29 Kasım'da şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
ifadeleri kullanıldı.
#başsağlığı
#Milli Savunma Bakanlığı
#polis memuru Hatice Ünal