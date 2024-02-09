MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması: Silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verilmiştir

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Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olaylara ve kavgaya karışan tüm teğmenlere ihraç kararı verildi.
"Silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verilmiştir."
"Silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verilmiştir."
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada
"Piyade Okul Komutanlığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıl dönümünde meydana gelen olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı verilmiştir."
denildi.
Açıklamanın devamında
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.
" ifadelerine yer verildi.
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1 saat önce