Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2023/2, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemlerinin bugün başladığını duyurdu. Peki, KPSS-2023/2 ÖSYM tercih ekranı açıldı mı, tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...