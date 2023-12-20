MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Yeni Şafak’ın “Atatürkçülük” maskesiyle cuntacılık oynayan teğmenleri deşifre etmesinin ardından Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan skandallar silsilesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır" denildi.
Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere, bilişim personeli alımı 09 - 24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Başvuruları yapılan personel alımı ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan iptal açıklaması yapıldı. MSB bilişim personeli alımı iptal mi oldu? İşte MSB'den konuya ilişkin açıklama...
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’den Mısır’a geçişleri sağlanan 101 hasta ve beraberindeki 106 refakatçi daha uçakla Türkiye’ye getirildi. 6. tahliyeyle birlikte Türkiye’ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2023/2 tercih kılavuzu memur olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2023/2, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemlerinin bugün başladığını duyurdu. Peki, KPSS-2023/2 ÖSYM tercih ekranı açıldı mı, tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır? KPSS-2023/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığında basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapması sorusuna ilişkin, "ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD'den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir" ifadelerini kullandı.