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MSB 'saldırı girişimindeydiler' diyerek duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13:52 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

MSB tarafından yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenlik ortamını bozmak isteyen PKK/YPG’li teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."


#MSB
#Zeytin Dalı Bölgesi
#PKK
#YPG
13 dakika önce
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