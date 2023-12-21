Cuntacı teğmenleri Yeni Şafak deşifre etmişti! MSB: Sıralı amirlerin görev yerleri değiştirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen olay ve sonrasındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:





'Müsamaha gösterilmeyecek'

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, sonsuzluğa uğurlanışının 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi, derhâl idari ve adli soruşturma başlatıldığını 23 Kasım’daki Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında ifade etmiştik. Sayın Bakanımız da 16 Aralık’taki Yıllık Basın Değerlendirme Toplantısında gerekli açıklamaları yaptı. Son olarak dün Bakanlığımız resmi sosyal medya ve internet hesapları üzerinden de açıklama yapıldı. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.





'Sıralı amirlerin görev yeri değiştirildi'

Bahse konu olayda; Millî anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda ilgili mevzuat çerçevesinde günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmamak, Atatürk’ün aziz hatırasına saygısızlık içeren söz ve davranışlar, diğer personeli hedef göstermek suretiyle kişileri suç işlemeye teşvik etmek, ağır hakaret ve tehdit gibi hususlar tespit edilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında, inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, olaylara sebebiyet veren personel TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Olaya ilişkin idari soruşturma tamamlanmış, adli ve disiplin süreci devam etmektedir. Adli soruşturma kapsamında; CMK Madde 157’de belirtildiği üzere; soruşturma evresi, kural olarak kamuya karşı gizli bir şekilde yürütülür. Dolayısıyla, adli süreç sonuçlanana kadar bilgi verilmesi uygun değildir.





'TSK'nın Atatürk'e bağlılığını sorgulamak kimsenin haddi değil'

Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; gerekli inceleme/araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu olayla ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sayın Bakanımız hakkında haksız, yakışıksız ve mesnetsiz eleştiriler yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Sayın Bakanımızın Atatürk sevgisini ve Atatürk’e olan bağlılığını sorgulamaya çalışmak kimsenin haddi değildir.”





Sosyal medyada TSK içerisinde tarikat yapılanmaları olduğu iddialarına ise Bakanlık kaynakları, “Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır” yanıtını verdi.













'Milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda hareket edeceğiz'

Gündemdeki diğer önemli başlıklarla ilgili ise şu açıklamada bulunuldu:

MSB kaynakları, Kızıldeniz’deki gemilere saldırılara karşı ABD’nin öncülüğünde oluşturacak “Çok Uluslu Güvenliği Sağlama Misyonu”na Türkiye’nin bakışının nasıl olduğuna dair “Milli hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirerek hareket edeceğiz” yanıtını verdi.





Irak da PKK’nın topraklarında yuvalanmasından rahatsız

Irak’ın toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını belirten MSB kaynakları, “Bizim tek hedefimiz terör örgütleridir. Irak ile işbirliği içerisinde terörle mücadeleye devam edeceğiz. Son dönemde Irak ile terörle mücadeledeki ilişkilerimiz daha da gelişiyor. Onlar da terör örgütü PKK’nın Irak topraklarında yuvalanmasından rahatsız. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele konusunda olumlu gelişmeler olmasını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Birleşik Krallık'tan Ukrayna'ya iki mayın avlama gemisi

İngiltere’nin, Ukrayna’ya 2 adet mayın avlama gemisi vereceğine ilişkin haberler üzerine bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

“Birleşik Krallık ve Norveç’in kurucu ülke olarak başlattığı Ukrayna Deniz Yetenek Koalisyonunun 11 Aralık 2023 tarihinde icra ettiği toplantı sonrasında, Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya iki adet mayın avlama gemisi verileceği açıklanmıştı. Ancak bu konu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden önce başlayan Birleşik Krallık'ın deniz desteği paketinin bir parçasıdır. Bahse konu teçhizatın ne zaman gönderileceğine ilişkin bir takvim henüz açıklanmadı. Türkiye, Karadeniz’in barış ve istikrarının devamına yönelik olarak üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Montrö Sözleşmesi de buna katkı sağlayan en önemli araçtır. Türkiye savaşın başında Montrö’ye dayanarak Boğazları savaşan taraf gemilerine kapatarak süregelen savaşın denize yayılmasını önlemiştir. Savaşın sonuna kadar da Montrö Sözleşmesini titizlikle uygulamak görevimizdir.”





'207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, “18 Aralık’ta bir A400M ve bir C-130 uçağımız ile 3,5 ton tıbbi malzeme ve 21 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 101 hasta ve 106 refakatçiden oluşan toplam 207 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 15 uçakla 228 tondan fazla insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 524 olmuştur” dedi. Tuğamiral Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirilme toplantısında şunları söyledi:





Son bir haftada 45 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; Son bir haftada 45 terörist etkisiz hâle getirilmiş,





Yerli ve millî savunma sanayi ürünleri envantere giriyor

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapsamlı ve büyük adımların atıldığı yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı her geçen gün daha da artmaktadır. Bu çerçevede; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda “Mini Akıllı Mühimmat”, “Mini/Mikro İHA’lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi”, “Küresel Konumlama Cihazı” ve “Seyyar Havan Tespit Radarı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Operatif İHA Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından üretimi tamamlanan son AKSUNGUR İHA, 15 Aralık’ta Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında icra edilen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınmıştır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “8 adet Liman Kontrol Botu Projesi” kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un dördüncüsü 16 Aralık’ta teslim edilmiştir.”







