Gündem Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğlada vaka sayısında yüzde 100 artış
MUĞLA TÜRKİYE

Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla’da vaka sayısında yüzde 100 artış

Kurban Bayramı tatili ile nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla'da vaka sayılarında 2 kat artış görüldü.

Bir önceki hafta 16,69 olan Muğla’nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Muğla haber: Nüfusu 6 milyona ulaşan Muğla’da vaka sayısında yüzde 100 artış
Muğla'da koronavirüs vaka sayılarında 2 kat artış görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık vaka sayıları paylaşıldı. Buna göre bir önceki hafta 16,69 olan Muğla’nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44’e yükseldi.

TATİLCİLERLE NÜFUS 6 MİLYONA DAYANDI

Yerleşik nüfusu 1 milyon olan Muğla’da bir hafta önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler ile birlikte nüfusu 6 milyona çıktı. Artan nüfusa paralel olarak vaka sayıları da arttı. Muğla’nın nüfusu yüzde 500 artarken, Covid-19 vaka sayıları da yüzde 100 artış gösterdi.

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AŞILAMADA İLK MAVİYE DÖNEN İLDİ

Türkiye’de aşılamada ilk maviye dönen Muğla’da ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5’lere ulaştı. Muğla’da 1’inci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500’e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşti. Üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.

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