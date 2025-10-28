Yeni Şafak
Muğla’da sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü

17:0928/10/2025, Salı
DHA
Cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler araçları ile trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.


#Muğla
#Köyceğiz
#sağanak
