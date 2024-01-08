Murat Kurum seçim startını Eyüpsultan'da verdi: Bizi hep çalışırken göreceksiniz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adaylığının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladı.

Murat Kurum, dün akşam ilk günden işe başladıklarını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek çilesiz İstanbul için projeleri konuştu.









Sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı

Murat Kurum bu sabah ise İstanbul'un manevi koruyucusu Eyüp Sultan Hazretlerinin ebedi istirahatgahının bulunduğu Eyüp Sultan Camii'nde vatandaşlarla buluştu.

Sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılan Kurum, namaza iştirak eden İstanbullular tarafından ilgiyle karşılandı.

'Önümüzdeki süreçte proje tanıtımlarımız olacak'

Murat Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

"Aynı anlayışla milletimizin yanında olacağız. Dualarla başlayacağız, dualarla bitireceğiz. Hep milletimizin zor gününde yanında olduk, yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Bizi hep sokakta göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz. Milletimizle gönül gönüle bu süreci yürüteceğiz.

Aylardır çalışmalar yapıyoruz, milletimiz sorunlarını not ettik. Uzman arkadaşlarla bunları değerlendirdik. Ecdadın sorunları olarak eserlere sahip çıkacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkes için çalışacağız. Eminiz ki İstanbul'un kaybolan 5 yılını hızlı bir şekilde acil eylem planını ortaya koyarak yürüteceğiz.









Acil eylem planlarında ortaya koymak için yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçte proje tanıtımlarımız olacak. İstanbullu kardeşlerimizle paylaşacağız. Daha öncesinden onlar bizi biliyorlar. O birikimi, tecrübeyi buraya aktaracağız."

Teşkilat üyeleri eşlik etti

Kurum'a ayrıca AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ile bazı teşkilat üyeleri eşlik etti.

Kurum'a eşlik edenler arasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, İBB Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı da vardı.

Vatandaşlara çorba ikramı

Kurum namazın ardından Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra cami avlusunda Eyüpsultan Belediyesi tarafından vatandaşlara hizmet noktasında kurulan çorba ikram aracını ziyaret ederek vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Kurum daha sonra önceki dönem AK Parti İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarına ziyaret etmek üzere ayrıldı.















