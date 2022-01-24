Numan Kurtulmuş: Sedef Kabaş'ın sözleri milli iradeye hakarettir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmesi hakkında konuşan Kurtulmuş, "Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur" dedi.

"SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİ MİLLİ İRADEYE HAKARETTİR"

Kurtulmuş'un ifadeleri şöyle:

"Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Milli değerlere saygısızlıktır. Bunun ifade, düşünce özgürlüğüyle alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır. Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur."

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