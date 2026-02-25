Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

21:5425/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Oğlunun acısına dayanamayan anne Mine Konuk hayatını kaybetti
Oğlunun acısına dayanamayan anne Mine Konuk hayatını kaybetti

Bolu'da evinde ölü olarak bulunan 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk'un cenazesi, gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Oğlunun kabrini ziyaret eden anne Mine Konuk acıya dayanamayarak mezar başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Konuk, bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bolu’da geçtiğimiz günlerde evinde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki çocuğun annesi, çocuğunun mezar ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Mezarı başında kalp krizi geçirdi

Bolu’da 14 Şubat’ta 16 yaşındaki Efe Kerem Konuk, evinde ölü olarak bulundu. Efe Kerem’in cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Kılıçarslan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evladının ani ölümüyle yıkılan anne Mine Konuk, oğlunun Kılıçarslan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ettiği esnada fenalaştı. Oğlunun mezarı başında fenalaşan acılı anne, kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Mine Konuk, Bolu’daki tedavisinin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara’ya sevk edildi.


Ankara’da yoğun bakım ünitesine alınarak tedavi gören anne Mine Konuk’tan acı haber geldi. Evlat acısına yüreği daha fazla dayanamayan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.



#Vefat
#Kalp Krizi
#Evlat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray nasıl tur atlar? Juventus karşısında hangi skorlar turu getiriyor? İşte senaryolar