Öğrenci tuşlu telefonla okula gelsin

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okullarda siber zorbalık ve dijital tehditlere karşı öğrencilerin internet erişimi olmayan 'tuşlu telefon' kullanmasını önerdi. "Eğitim Ekosisteminde Şiddet Çalıştayı"nda konuşan Ali Yalçın, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı risklere dikkat çekerek okullarda yeni tedbirlerin tartışılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, yaşanan olayların tekil vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz durum, istisnai değil yapısal bir sorunun yansımasıdır" dedi. TBMM'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının tartışıldığına dikkat çeken Yalçın, bu süreçte alternatif modellerin de gündeme alınması gerektiğini ifade etti. Yalçın, şunları dile getirdi: "Çocukların korunması amacıyla yalnızca temel iletişim imkanı sunan, internet erişimi olmayan tuşlu telefonlarla okula gelmeleri yönündeki tedbirleri artık konuşabilmeliyiz."