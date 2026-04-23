Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Öğrenci tuşlu telefonla okula gelsin

Merve Safa Akıntürk
04:0023/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okullar için tuşlu telefon önerisinde bulundu: Çocukların korunması amacıyla yalnızca temel iletişim imkanı sunan, internet erişimi olmayan tuşlu telefonlarla okula gelmeleri yönündeki tedbirleri artık konuşabilmeliyiz.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, okullarda siber zorbalık ve dijital tehditlere karşı öğrencilerin internet erişimi olmayan 'tuşlu telefon' kullanmasını önerdi. "Eğitim Ekosisteminde Şiddet Çalıştayı"nda konuşan Ali Yalçın, çocukların dijital dünyada maruz kaldığı risklere dikkat çekerek okullarda yeni tedbirlerin tartışılması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, yaşanan olayların tekil vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Karşı karşıya olduğumuz durum, istisnai değil yapısal bir sorunun yansımasıdır" dedi. TBMM'de 15 yaş altına yönelik sosyal medya sınırlamalarının tartışıldığına dikkat çeken Yalçın, bu süreçte alternatif modellerin de gündeme alınması gerektiğini ifade etti. Yalçın, şunları dile getirdi: "Çocukların korunması amacıyla yalnızca temel iletişim imkanı sunan, internet erişimi olmayan tuşlu telefonlarla okula gelmeleri yönündeki tedbirleri artık konuşabilmeliyiz."


ZORUNLU EĞİTİM YENİDEN ELE ALINMALI

Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, 4+4+4 zorunlu eğitim modelinin yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti. 36 binden fazla katılımcıyla yapılan çalışmaya değinen Yalçın, öğretmenlerin yüzde 93,8’inin, okul yöneticilerinin yüzde 97,1'inin zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasını istediğini söyledi. Yalçın bu noktada, "Zorunlu eğitim, sorunlu eğitime dönmeden önlemler alınmalıdır" diyerek mevcut sistemin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.


#öğrenci
#okul
#tuşlu telefon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
