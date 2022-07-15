OHAL’de karar 125 bini geçti

Darbe girişiminin ardından TBMM’de kabul edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında ilk KHK 23 Temmuz 2016’da yayımlandı. 17 KHK ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma, 3 bin 213’ü rütbe alma, 270’i yurt dışı öğrencilikle ilişiği kesme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi. Söz konusu işlemlere karşı itirazları incelemek üzere kurulan OHAL Komisyonu’na 127 bin 190 müracaat gerçekleştirildi. 22 Aralık 2017’den itibaren karar verme sürecine başlayan Komisyon, bu başvuruların 125 bin 220’sini karara bağladı. Başvuruların 107 bin 705’ini reddeden komisyon, 17 bin 515’ini ise kabul etti. 1970 başvurunun incelemesi devam ediyor. Komisyon, böylece karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yüzde 98’ini sonuçlandırmış oldu. Komisyon tarafından başvuru inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturuldu ve 20’den fazla kurumdan temin edilen bilgiler 106 başlıkta bu sisteme kaydedildi.

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HER DOSYAYA GEREKÇE

Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapıyor. Komisyonda başvurusu bulunan gerçek kişilerin yüzde 95’i hakkında anayasal düzene karşı suçlar veya terör örgütü suçları kapsamında adli işlem bilgisi bulunuyor. Komisyon tarafında verilen ret kararlarında, başvurucuların büyük çoğunluğunun ağır ceza mahkemelerince hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. ByLock kullanıcısı oranının yüzde 35, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’ya destek mahiyetinde para yatırma işlemi yapanların oranının ise yüzde 40 olduğu öğrenildi. Yargı mercileri tarafından verilen kararlar UYAP üzerinden takip ediliyor. Komisyon tarafından her bir dosya ayrı ayrı ele alınıyor ve şahsilik ilkesi kapsamında bireyselleştirilmiş gerekçeli karar veriliyor.

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KREDİ ÇEKİP FETÖ BANKASINA YATIRDILAR

FETÖ/PDY ile iltisaklı finans kuruluşu olan Bank Asya’da açılan hesaplara destek mahiyetinde para yatırma işlemlerinin analizini yapan özel bir inceleme yazılımı oluşturuldu. 11 bin 516 başvurucunun bir başka bankadan kredi çekerek Bank Asya’ya para yatırdığı tespit edildi. Özel yazılım ile FETÖ elebaşı Gülen’in talimatı sonrası Bank Asya’ya destek amaçlı para yatırma işlemlerine ait dekontlardaki açıklamalarla çok sayıdaki başvurucunun örgütle iltisakı ortaya çıkarıldı. Örgüt üyelerinin dekontlara “Bank Asya’ya destek”, “hep destek tam destek” ve “arkandayız Bank Asya diren” gibi açıklamalar yazdıkları tespit edildi.