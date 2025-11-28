Okulda fenalaşan ortaokul öğrencisi Suat hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde ders esnasında fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Ders esnasında sınıfta fenalaşan Suat Ermiş, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmeninin kalp masajı yaptığı Ermiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suat Ermiş, yaşamını yitirdi. Ermiş'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.