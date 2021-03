Önce CHP'deki kadınları tacizden koru​

Partisinde yaşanan 20’ye yakın taciz ve tecavüz olayını görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına tepki gösterdi. Twitter’dan paylaştığı video ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, sözleşmeyi geri getireceklerini iddia etti. “Bir geceyarısı kararnamesi ile 42 milyon kadının hakkı, hukuku, onların ellerinden alınamaz” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Çocuklarınızın, kız çocuklarınızın hakkına, hukukuna sahip çıkınız. Ben söz veriyorum, her zaman, her yerde, her ortamda bütün kadınların hakkına, hukukuna sahip çıkacağım. Sizden yana olacağım. Sizin hakkınızdan, hukukunuzdan yana olacağım. Sizin hakkınızı, hukukunuzu her yerde, her platformda sonuna kadar savunacağım, söz veriyorum.”

REKLAM

GÜNDEM CHP’deki tacizlere laf yok!

DOSYAYI KAPATTILAR

Kadınların hakkını savunma sözü veren Kılıçdaroğlu, partisinde yaşanan 20’ya yakın taciz ve tecavüz olayını ise görmezden geldi. Taciz iddialarıyla ilgili partililerin yaptığı başvuruları işleme bile almayan Kılıçdaroğlu, bazı dosyalara ise tacizle suçlanan yöneticilerin yakın arkadaşlarını atadı. Örneğin tacizle suçlanan CHP Esenler ilçe yöneticileri hala görevine devam ediyor. Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP üyesi olan Nurcan Y., İlçe Başkanı K.Y.’nin 2016 yılında kendisine zorla tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını, bebeğini düşürmesi için kendisini defalarca darp ettiğini iddia etmişti. Nurcan Y., maruz kaldıklarını bir dilekçe ile Genel Merkez’e de bildirdi. Ancak K.Y. hala ilçede CHP’yi temsil ediyor. Avcılar’da partili bir kadına ahlaksız teklifte bulunan 2 il yöneticisi ile Şişli Belediyesi’nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski başkan yardımcısının parti ile bağları hala koparılmadı.

GÜNDEM CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

20 SKANDAL, TEK İHRAÇ

Yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği öne sürülen Konya İl Başkanı Barış Bektaş’ın dosyası da ‘delil yok’ denilerek kapatıldı. Bursa’da da benzer bir vaka yaşandı. CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular 2 genç kızı telefonla taciz etti. Genel Merkez taciz iddialarıyla ilgili bir komisyon kurdu. Komisyon üyeleri olarak tacizle suçlanan Akyolcular’ın yakın arkadaşları CHP İl Sekreteri Avukat Turgut Özkan, İl Başkan Yardımcıları Seven Karan Erman ve Dursun Öztopaloğlu seçildi. Bu durum CHP’nin taciz skandalını örtbas etme çabasını gözler önüne serdi. Giresun’da da CHP Bulancak İlçe Başkanı N.S.’nin partili kadınlara cinsel içerikli mesajlar ve uygunsuz görüntüler gönderildiği iddia edildi. Görüntüler ortalara saçılsa da N.S. hala koltuğunda. Bu örneklerin dışındaki olaylarda da durum farksız. CHP Genel Merkezi 20’ye yakın taciz olayında sadece 1 kişiyi partiden ihraç etti.

REKLAM

GÜNDEM CHP'de bir taciz skandalı iddiası daha: 17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı

GÜNDEM CHP’li başkan tacizi itiraf etmiş

Adaylık niye karanlık?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç’ı Silivri’deki evinde ziyaret etti. Kılıç’ın yakınlarının “Seni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “O ayrı bir şey, ne olur bilmiyoruz. Orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmiş olması” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun “karanlık” sözüyle neyi ima ettiği merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl TBMM’de gerçekleştirilen 2021 yılı bütçe görüşmelerinde Kılıçdaroğlu, kendisine gelen “Aday ol” çağrılarına, “Aday olmayacağımı kim söyledi” diyerek 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı sinyalini vermişti.

GÜNDEM CHP'de taciz salgını: Her gün yeni bir vaka ortaya çıkıyor

Olağanüstü toplandılar

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması ve Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi muhalefet kanadında hareketliliğe sebep oldu. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırdı. MYK saat 12.00’de, PM ise 13.00’te parti genel merkezinde toplandı. CHP gibi İYİ Parti de dün olağanüstü toplandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantı saat 19.00’da çevrimiçi gerçekleşti.

GÜNDEM Taciz skandalı sonrası CHP Maltepe ilçe yöneticisi U.K. tutuklanmıştı: Şoke eden görüntüler ortaya çıktı