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Önce köpek sonra çocuk!

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, ilçede bir köpeğin saldırdığı Y.K.’yla ilgili açıklaması CHP’nin “başıboş köpek terörü”ne bakışının özeti gibiydi. Yasaya aykırı olmasına rağmen köpeği 10 günlük gözetimden sonra aldıkları yere bırakacaklarını duyuran Beşikçioğlu, “Hem can dostlarımızın (başıboş köpeğin) hem çocuğumuzun sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli adımları atıyoruz” dedi.

04:00 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 04:56 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

Başıboş sokak köpeği saldırılarına yenisi eklendi. Bir saldırı haberi de Ankara Etimesgut’tan geldi. İlçeye bağlı Yapracık Mahallesi'nde Y.K. adlı bir çocuk, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan çocuğa tedavisinin ardından kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’ndan, saldırıya uğrayan insanlara karşı köpekleri önceleyen skandal bir açıklama geldi.


Erdal Beşikçioğlu, çocuğa saldıran köpeğin barınakta çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Çocuğun sağlık durumunu ikinci plana atan Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından "Hem can dostlarımızın hem de çocuğumuzun sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli adımları atıyoruz" açıklamasını yaptı. Köpeğin yeşil küpeli ve Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu belirten Beşikçioğlu, "Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır" ifadeleriyle köpeğin alındığı yere bırakılacağını söyledi. Beşikçioğlu, mesajının devamında da saldırgan köpekleri öncelediği tutumunu sürdürdü: “İlçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz.”


#Erdal Beşikçioğlu
#Etimesgut
#CHP
#köpek
#çocuk
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