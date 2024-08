Önce köpek sonra çocuk!

Çocuğun sağlık durumunu ikinci plana atan Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından "Hem can dostlarımızın hem de çocuğumuzun sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli adımları atıyoruz" açıklamasını yaptı. Köpeğin yeşil küpeli ve Sincan Belediyesi'ne kayıtlı bir sokak hayvanı olduğunu belirten Beşikçioğlu, "Gerekli sağlık kontrolleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Geçici Hayvan Bakım Evi'ne götürülen can dostlarımızdan bir tanesi sahiplendirilmiş olup diğeri ise 10 günlük gözetimden sonra alındığı yere bırakılacaktır" ifadeleriyle köpeğin alındığı yere bırakılacağını söyledi. Beşikçioğlu, mesajının devamında da saldırgan köpekleri öncelediği tutumunu sürdürdü: “İlçemizde hem sokak hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Her bir çocuğun ve vatandaşın sağlığını ve yaşam hakkını nasıl önemsiyorsak, her sokak hayvanının da can güvenliğini en az o kadar önemsiyoruz. Hem köpeğin zarar görmemesi hem de ısırılan çocuğun doğru bir şekilde tedavi edilmesi adına bu süreci dikkatle yürütmekteyiz.”