Osmaniye’de bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde merkez Alibeyli Mahallesi’nde bulunan Yeni Çarşı’da meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Güloğlugil için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Güloğlugil’inin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.