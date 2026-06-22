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Osmaniye’de bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Osmaniye’de bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

21:3922/06/2026, Pazartesi
IHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de çıkan bıçaklı kavgada 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Osmaniye’de çıkan bıçaklı kavgada 66 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Alibeyli Mahallesi’nde bulunan Yeni Çarşı’da meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş G. ile Bayram Güloğlugil (66) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Güloğlugil için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayram Güloğlugil’inin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Osmaniye
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