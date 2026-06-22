Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri'de satırlı kavga: Üç kişi yaralandı

Kayseri'de satırlı kavga: Üç kişi yaralandı

00:1722/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde gürültü nedeniyle çıkan tartışma, satır ve darp olayının yaşandığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan satırlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tacettin Veli Mahallesi İskan Sokak'ta gürültü yapıldığı gerekçesiyle apartman sakinleriyle bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç. satırla, Y.Ç. ve M.Ç. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


#Kayseri
#satır
#kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GTA 6 için yeni fiyat sızıntısı: Üç farklı sürümü listelendi