Kıraathane önünde silahlı kavga: İki yaralı

Bursa'da bir kıraathanede çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kıraathane önünde tabancayla vurulan 67 yaşındaki Zekeriya O. ile 31 yaşındaki Sinan Ç. hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Ortabağlar Mahallesi 4. Kültür Sokak'ta bir kıraathanede Zekeriya O. (67) ve Sinan Ç. (31) ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Zekeriya O. ve Sinan Ç. kıraathanenin önünde tabancayla vurularak yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.