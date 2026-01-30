Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

23:0730/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zemin ve devam eden yol çalışmaları sebebiyle sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada direk devrilirken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı, araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri muhtemel yangın ve patlama riskine karşı güvenlik önlemleri alırken, devrilen aydınlatma direğinin kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Osmaniye
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı