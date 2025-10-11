Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Otomobil su kanalına düştü: 4 kişi yaralandı

Otomobil su kanalına düştü: 4 kişi yaralandı

16:2911/10/2025, ہفتہ
DHA
Sonraki haber
Otomobil su kanalına düştü: 4 kişi yaralandı
Otomobil su kanalına düştü: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik-Yenişehir karayolunda meydana geldi. Y.Ş. (29) idaresindeki 07 DG 538 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Otomobil, yol kenarındaki bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Y.Ş. ile araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#otomobil
#su kanalı
#Bursa
#İznik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?