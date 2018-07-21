Oyunun ortasında kural değişmeyecek

Eğitimin içinden gelen bir isim olarak ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan Ziya Selçuk, izleyeceği yol haritasını paylaştı. Ankara Palas’ta gazetecilerle buluşan Selçuk, eğitim sisteminde köklü değişiklik yerine odağına adaleti koyarak yenilenmeye gidecekleri sinyalini verdi. "Masanın üzerindeki tuzluğu değiştirerek 'sistem değişti' demeyeceğiz. Masayı yeniden inşa edeceğiz" diyen Selçuk’un açıklamalarından öne çıkan satırlar özetle şöyle:

TOPTAN DEĞİŞİM YAPAMAYIZ

“Yahya Kemal "imtidad" sözü ile yenilenerek dönüşmekten bahseder. Bu inovasyonu da aşan bir kelimedir. Bizim yenilenerek dönüşmek için 'gemiyi kenara çekip sıfırdan yapıyoruz, her şeyi değiştiriyoruz, reform yapacağız' öyle bir şeyimiz yok. Bunlar işlevsel değil. Tüm süreçlerin eş zamanlı olarak yeniden yapılanması ve belli süre içerisinde mümkün olduğu kadar kimseyi rahatsız etmeden bir noktaya gelmek maksadındayız. O yüzden 'şunu toptan değiştiriyoruz, bunu getiriyoruz' bu bizim dilimiz değil.”

TALİM VAR, TERBİYE YOK

Bizim eğitim sistemimiz tümüyle akıl ya da bilişsel alan dediğimiz kısma hitap ediyor. Yani talim var, terbiye yok, duygu ve şahsiyet gelişimi konusunda bir eksiğimiz var. Dünya bu bütünleşik insan konusunda çok mu iyi? Bence iyi değil ve dünyanın gittiği yere gitmek istemiyorum.

BİLİNMEYEN BİR ŞEY YOK

Bölgesel konuların da dikkate alarak nokta atışı yapılması gerekiyor. Belki pilot ve laboratuvar okulları yapılabilir. Bütün bunlarla bizim bu yapıyı çeşitlendirmemiz lazım. Endemik ögelerimizi biraz büyütmemiz lazım. Bunlar olduğunda inanın birkaç sene içinde yeni yetişen çocuklarınızın İngilizce ile ilgili nasıl mesafe aldığını, matematikle ilgili bir değişime doğru gidildiğini fark edeceksiniz. Belki 4-5 sene içinde PISA'da niye yükseldiğimizi çok net olarak göreceksiniz. Bütün bunlarla ilgili yapılması gereken şeyler bizim ekibimiz tarafından net görünüyor. Bilinmeyen ve yeniden icat edilmesi gereken bir şey yok.

ÖĞRETMENE PERFORMANS YOK

Öğretmen performans sistemini artık uygulamayacağız. Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi bakanlık olarak uygulamayacağız.

SÜRPRİZ OLMAYACAK

Lise ve üniversiteye giriş sınavlarına ilişkin değişiklikler daha önce dönem ortasında yapılıyordu. Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kurallar değişmeyecek. Ahlakın üzerine inşa edilmemiş eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. İnsan temelli bir eğitim anlayışı kuracağız.

SINAV SİSTEMLİ YAPININ KİLİTLENDİĞİNİ GÖRDÜK

Zamanın ruhunu okuyarak, meselenin gerçekliğini sürdürmek anlamında bir çabamız olacağı açık. Eğitimde yeni bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitim çok mücadele edilen, Türkiye’nin eğitim sisteminin kilitlenmeye çalışıldığı bir dönem. 15 Temmuz üzerinden de bu sınav sistemli yapının nasıl kilitlendiğini gördük.

SÜPERMEN DEĞİLİZ

Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bu meseleyi bürokratik bir meseleden çıkarıp, ulusal bir dava olarak algılayıp topyekûn olarak hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ekibimiz hazır. Uzun yıllardır çalışıyoruz. Bizim en iyi 11’imiz hazır. En iyi 100’ümüz, en iyi 1000’imiz hazır. Yılların birikimi var. Biz asla Süpermen değiliz. Sorumluluğumuzun farkındayız.

Eğitim artık bir güvenlik meselesi

FETÖ ile mücadeleye işaret edilerek buna benzer yapıların eğitim üzerinden örgütlenmesinin önlenmesi için bir yol haritası bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Selçuk, şöyle konuştu: “Eğitim artık bir milli eğitim meselesi olmaktan çıktı, bir milli güvenlik meselesi, toplumun bekası meselesi haline geldi. Dolayısıyla her devlet kendini korur. Devlet kendini korumak noktasında daha önce yaşadığı tecrübelere bakar. Elbette herhangi bir sosyal, dini vesaire örgütsel çalışmanın nasıl kontrol edileceği ulusal bir güvenlik meselesi ve bunu Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz kendi içimizde bilinçli olarak gözetip bu konuda hassasiyet göstermek durumundayız. Ama bu çok daha kapsamlı bir ulusal güvenlik meselesi. O anlamda zaten şu sıralarda görüyorsunuz, bu konulardaki hassasiyet gayet üst düzeyde.” Selçuk, YAŞ üyeleri arasında Milli Eğitim Bakanının da yer almasını nasıl değerlendirdiğine yönelik soruya ise, “YAŞ meselesi bir takdir meselesi. Dolayısıyla benim şahsen izah edeceğim bir konu değil bu” cevabını verdi.

Çocukları geleceğe fırlatıyoruz

Çok endişe edilmesi gereken bir dönemde yaşandığını söyleyen Bakan Ziya Selçuk, ”Dünya 4. büyük kırılmayı yaşayacak. Buna tekillik çağı deniliyor. Fiziksel, biyolojik ve dijital olanın birleştiği bir çağ. Bu dünya farklılık yaratacak bir dünya. Aya füze gönderiyoruz. Ay tam karşımızda. Füzeyi oraya gönderirken istikamet veriliyor. Ancak aya nişan aldığımızda füze ulaştığında ay orada olmayacak. Biz çocuklarımızı geleceğe fırlatıyoruz. Bir çocuğun vebalinin derinden hissedilmedikçe öğretmenlik mesleğinin yapılması çok zor” diye konuştu.

Gemi yüzerken tadilat yapacağız

Eğitim dilinin değişmesi gerektiğine dikkat çeken Bakan Selçuk şöyle konuştu: “Sistem teorisi açısından baktığımızda herhangi bir sınavın değiştirilmesi bir sistem değişikliği değil uygulama değişikliğidir. Eğitimin dilinde öyle bir karmaşa var ki bir uygulama da yapılan değişikliği toplum ister istemez sistem değişikliği olarak algılıyor. Bu sistem şu anda yürüyor. Herkes bu işin içinde dolaysıyla biz bu gemi yürürken bir tamirat içerisinde olacağız. Yenilenerek dönüşeceğiz.”

3 yıllık program

Bakan Selçuk, 2 ay içerisinde 3 yıllık bir program açıklamak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Diyeceğiz ki ‘Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.’ Hangi ay, hangi sene ne yapmak istediğimiz konusunda toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız. 3 yılın sonunda hangi parametrelerde, performans göstergelerinde nereye gelmek istediğimiz konusundaki hayalimizi ve arzularımızı sizinle paylaşma fırsatımız da olacak” diye konuştu.

Zamana ihtiyacımız var

Selçuk, medya temsilcilerine hitaben, “Bize biraz izin verin, biz biraz çalışalım. Hemen bizden bir şey beklerseniz eski hataları yaparız. Yani ‘bir ay, üç ay geçti bir şey yapın’, inanın bu 50 senelik bir mesele” ifadesini kullandı. Bunun teknik bir mesele olmaktan öte bir kültür meselesi olduğuna işaret eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hani derler ya, ‘kültür tekniği kahvaltıda yer’ diye. Kültür çok önemli bir mesele. Biz bu kültür üzerinden, bizim insanımızın, bu toprağın dokusu üzerinden bir şey yapmak istiyoruz. O sebeple de bu zamana ihtiyacımız var. Eğer biz bunu yapmazsak inanın sel bizi sürükleyecek.” “Biz ya gemimizi inşa ederiz ya da selde sürükleniriz” diyen Selçuk, bu konuda her kesimin katkısını beklediklerini söyledi.

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