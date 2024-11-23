Özel çocuklara atlı terapi

Veteriner Hekim Uğur Selin Çelikten, atların ritmik hareketleri sayesinde geliştirilen tedavi yönteminin denge ve kas koordinasyonuna yardımcı olduğunu ifade ederek “1960'larda Almanya, Avusturya ve İsveç'te geleneksel fizik tedaviye entegre edilen hippoterapi, modern dünyada yeniden popülerlik kazandı. Atların yürüyüş hareketlerinden faydalanarak yapılan bu tedavi, özellikle özel gereksinimli çocuklar ve nörolojik rahatsızlıkları olan bireyler için önemli faydalar sağlıyor” diye konuştu. Hippoterapi tedavisinin eğlenceli bir süreç olması açısından son derece avantajlı olduğunu dile getiren Çelikten, “Çocuklar ve yetişkinler için uygun olan bu yöntem hastaların tedaviye katılımını artırıyor. Hippoterapi, tedavi sürecini hem eğlenceli hem de etkili hale getirerek hastaların daha hızlı bir iyileşme süreci geçirmelerini sağlıyor" değerlendirmesi yaptı.