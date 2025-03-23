Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp terör suçlamasıyla serbest bırakılmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanma olasılığının sona erdiğini belirtti.
Türkiye'nin gündemindeki yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili karar açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanırken, savcılığın terör soruşturması nedeniyle istediği tutuklama kararı ise reddedildi. Bu önemli gelişmenin ardından, kararın açıklanmasını Çağlayan Adliyesi'nde bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya dair ilk açıklamasını yaptı.
"Kayyum ihtimali ortadan kalktı"
Özel, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasıyla kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi.
Özel, şöyle konuştu: