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'Palalı Sabri' öldürüldü: Silahlı saldırı kamerada

Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

10:46 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 10:49 - 2/02/2024 Cuma
DHA
Silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu.

Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana gelen saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu.

Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.

Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi.

Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti.

  • Sabri Çelebi, Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınıyordu.



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İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Saldırgan suç aleti ile yakalanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


#Sabri Çelebi
#Palalı Sabri
#Silahlı saldırı
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