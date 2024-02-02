'Palalı Sabri' öldürüldü: Silahlı saldırı kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu.
Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Silahlı saldırı kamerada
Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Talimhane'de meydana gelen saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu.
Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile çelebi arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı.
Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi.
Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti.
- Sabri Çelebi, Gezi Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınıyordu.