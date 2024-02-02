'Palalı Sabri' öldürüldü: Silahlı saldırı kamerada

İzmir Gaziemir'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından silahla vuruldu. Araç içi kamerasının saniye saniye çektiği olayda taksi şoförü saldırıya uğramadan önce "İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi" derken saldırganın ise "Hastayım ondan takıyorum abi" şeklinde yanıt verdiği kayıtlara geçti. Daha sonrasında cani saldırganın yaralı şoföre tokat atarak "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diye nasihat verdiği ortaya çıktı. Saldırgan suç aleti ile yakalanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taksicinin hayatını kaybettiğini açıkladı.