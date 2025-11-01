Papara’nın faaliyet izni iptal

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Bu kararla birlikte Papara yeni kullanıcı kabul edemeyecek, mevcut kullanıcıların bakiyeleri ise güvence hesaplarında korunacak.
Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına konu olan Papara’nın faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla iptal edildi. Karara göre kuruluşa 2016 yılında verilen elektronik para ihraç etme yetkisi, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu’na aykırılıklar gerekçe gösterilerek geri çekildi. Papara, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmişti. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, Papara üzerinden açılmış 26 bin 12 hesabın, toplam 102 yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı işlem yaptığı tespit edildi. Rapora göre, bu hesaplardan yaklaşık 12 milyar 800 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi ve gelirlerin bir bölümü kripto para cüzdanlarına aktarılmak suretiyle izlerin silinmesi hedeflendi.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Faaliyet izninin iptaliyle birlikte, Papara yeni kullanıcı kabul edemeyecek. Mevcut bakiyeler tasfiye süreci kapsamında güvence hesaplarında korunacak. Şirketin yönetimi ve mali işlemleri TMSF gözetiminde devam edecek. Şirketin kurucusu Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kişi tutuklanmış, şirketin taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konulmuştu. BDDK verilerine göre Türkiye’de şu anda 60 elektronik para kuruluşu ve 26 ödeme kuruluşu faaliyet gösteriyor. Böylece iki kategoride toplam 86 kuruluş sektörde yer alıyor. Bu yapı içinde Papara, uzun yıllar kullanıcı sayısı en yüksek elektronik para kuruluşu olarak öne çıkmıştı.
İş birlikleriyle güçlendi
- Fintek alanında faaliyet gösteren Papara, 2016 yılında lisans alarak elektronik para hizmetleri sunmaya başladı. Yaklaşık 22 milyon kullanıcısı bulunan şirket; para transferi, fatura ödeme, kart hizmetleri, sigorta, İstanbulkart yükleme, dijital oyun kodu satışı gibi pek çok alanda işlem imkânı sağlıyordu. Papara, son yıllarda, Beşiktaş forma kol sponsoru, Trabzonspor stadyum isim sponsoru (Papara Park), İspanya merkezli Rebellion’ın satın alınmasıyla Papara Spain SL markası, Papara Invest, SadaPay ve FinFree gibi fintech şirketleri yatırımları ile dikkat çekmişti.