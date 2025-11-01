Papara’nın faaliyet izni iptal

Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına konu olan Papara’nın faaliyet izni, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla iptal edildi. Karara göre kuruluşa 2016 yılında verilen elektronik para ihraç etme yetkisi, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kanunu’na aykırılıklar gerekçe gösterilerek geri çekildi. Papara, geçtiğimiz mayıs ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredilmişti. Soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında, Papara üzerinden açılmış 26 bin 12 hesabın, toplam 102 yasa dışı bahis sitesi ile bağlantılı işlem yaptığı tespit edildi. Rapora göre, bu hesaplardan yaklaşık 12 milyar 800 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi ve gelirlerin bir bölümü kripto para cüzdanlarına aktarılmak suretiyle izlerin silinmesi hedeflendi.