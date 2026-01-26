Papel soruşturmasında 15 tutuklama

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.