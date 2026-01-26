Papel soruşturmasında 15 tutuklama

Papel'e yönelik yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 23'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığının tespit edilmesi üzerine İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Savcılık, 17 şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme, bu şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 2’si hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan, adli kontrol talebiyle sevk edilen 21 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol kararı verildi.