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Patlayıcıyı o verdi

DBP’li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur’un 12 yıl 4 ay hapis cezası onandı. Gerekçeli karardaki gizli tanık ifadeleri dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​DBP’li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur
​DBP’li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur

Bitlis'te “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından Aralık 2016'da tutuklanan ve 12 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan DBP'li eski Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'un cezası onandı. Gerekçeli kararda, “İhsan Uğur, terör örgütünün yönlendirmesi doğrultusunda gerçekleşen gösteri ve yürüyüşlerin talimatlarını vermiş, ölü ele geçen teröristler için belediye imkanlarını seferber etmiş ve belediyeye ait iş makinelerini terör örgütünün amacı doğrultusunda kullandırmıştır” ifadelerine yer verildi.

İŞTE O GİZLİ TANIK İFADESi

Gerekçeli kararda, bir gizli tanığın da şu ifadeleri aktarıldı: “Örgüt herhangi bir malzeme, patlayıcı, gıda, kablo ya da para lazım olduğunda Uğur'dan alırdı. Bunların alındığını bizzat gördüm. Örgüt tarafından yapılan organizasyonların giderleri de Uğur tarafından karşılanıyordu. Bu giderler ya belediyeye ait paradan ya da esnaftan toplanan paralardan karşılanıyordu. Özerklik ilanında bizzat rol aldı, organizasyonu kendisi yaptı.” Söz konusu gizli tanık, Uğur'un “gri” listedeki terörist Adnan Çelik'le de sürekli irtibat halinde olduğunu söyledi.

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