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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKlı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe Kaplan Operasyonu'nda son durum... 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki büyük bir mağarada gizlenen 5 terörist, kafalarını çıkardıkları anda yerle bir oldu.


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