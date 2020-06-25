Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 5 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jGOUBcAvCq
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jGOUBcAvCq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2020