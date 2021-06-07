Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi

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Thodex'in banka hesabında bulunan 16 milyon lira paraya ve 3 aracına haciz konuldu

Thodex mağduru avukatlarından Berke Kaşıkaralar'ın haciz talebini değerlendiren Anadolu İcra Dairesi, kripto para borsası Thodex'in hesabının bulunduğu 3 banka hesabına haciz konulmasına karar verdi. İlgili bankalara müzekkere yazan Daire, bir bankadan şirkete ait 3 farklı hesapta yaklaşık 16 milyon lira değerinde para bulunduğunu fakat 5 ayrı adli makamdan çıkarılan tedbir kararı olduğunu belirtti. Avukat Kaşıkaralar ise, "Bizden önce gelen 120 kişinin varlığı olması dolayısıyla dosyamızı tahsis edemiyoruz. Bu nedenle de müvekkilimiz mağdur bulunmaktadır" dedi.