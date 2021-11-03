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İSTANBUL

Pendik'te binada patlama

Pendik'te tek katlı müstakil evde tüp patlaması sonucu çökme meydana geldi. Evde bulunan yaşlı adam yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Haber Merkezi AA DHA
Pendikte binada patlama
Pendik patlama

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Şahbudak Sokak'taki Fevzi Tepe'nin ikamet ettiği tek katlı ev, tüp patlaması nedeniyle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralanan yaşlı adam, komşuları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fevzi Tepe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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