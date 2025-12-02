Pitbull’un sahibi tutuklandı: 12 kere şikayet edilmiş

Ankara’da 1,5 yaşındaki E.Ö ve 5 yaşındaki D.Ö kardeşlere saldırıp yaralayan Pitbull cinsi köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E tutuklandı. Köpek belediye ekiplerince kontrol altına alınarak barınağa götürüldü. Kardeşlerin babası Adem Ö., “Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yansın istemiyorum. En ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum” dedi.

Korku dolu anlar önceki gün Etimesgut ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen aile evlerine girerken çocukları E.Ö. ve D.Ö.ye karşı komşularının beslediği Pitbull cinsi köpek saldırdı. Ağızlıksız ve tasmasız köpek, E.Ö'nün yüzünü parçaladı ablası D.Ö.'yü ise göğsünden yaraladı. Küçük kız önceki akşam taburcu olurken, E.Ö.'nün tedavisi sürüyor. Olayın ardından köpeğin sahibi Tuğçe Ö.E. ‘birden fazla kişiyi bilinçli taksirle yaralama’ suçundan tutuklandı. Pitbull cinsi köpeğe ise belediye ekipleri tarafından el konuldu ve hayvan barınağa götürüldü.

TASMASINI AÇIP ISIRTMAKLA TEHDİT ETMİŞ

Mağdur kardeşlerin babası Adem Ö., köpeğin sahibi hakkında daha önce 12 şikayet olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, “En ağır cezayı alsın istiyorum. Başkalarının canı yansın istemiyorum. Bu yüzden en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum” diye konuştu. Köpekle daha önce de karşılaştıklarını ve sürekli üzerlerine zıpladığını söyleyen baba, “Pençelerini üstümüze atıyordu. 1-2 kere E.Ö'nün üstüne atladı. Sahibi tutamıyor çünkü köpek sürüklüyor kızı. Daha önce başka kişilere de saldırdı. Onların da şikayetleri var. Kız onlara küfretmiş. Tasmasını açıp, salıp onları ısırtmakla tehdit etmiş. Bu da kayıtlı olarak jandarmaya bildirilmiş” dedi.

KIZIM GECE BOYU SAYIKLADI

Oğlunun tedavisinin 3-4 gün süreceğini belirten Adem Ö., “Kızımı eve sokamadım. Apartmanın girişinde kaldı. ‘Bir daha köpek çıkar mı karşımıza?’, ‘Onlar bir daha gelecekler mi?’ diye sorular soruyor. Hastaneye gidiyorum, oğlumun yüzü parçalanmış. Ben onun yüzüne bakamıyorum. O yüzden bunların en ağır şekilde cezalandırmasını istiyorum. Çocuklarım psikolojik olarak da kötüler. Eşim perişan halde çocuğun yanında. Kızım gece boyunca sayıkladı. Sabah kalktı, ağlamaya başladı. İçine kapanık bir kız ve bu olayı unutması çok zor olacak” diye konuştu.

KAPIYI AÇTIM SALDIRDI

Aynı apartmanda oturan Ömer Balcı, köpeğin daha önce kendisine de saldırdığını söyleyerek, “Sabah namazdan geldim. Kapıyı açtım, açar açmaz antreden köpeğin ipi uzun olunca geldi vurdu. Geri kapıdan kaçtım, kapının demirine vurdum kendimi. O zaman pek bir şeyim yoktu, ağrım yoktu. Jandarmaya gittim, mahkemeye verdim. Ben şikayetçi oldum, o da benden şikayetçi olmuş. Burada çoluğa çocuğa atlıyor. Torunum bu yüzden benim yanıma gelemiyor” dedi.







