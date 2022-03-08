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PKK'lı terörist tarafından öldürülen Fırat Çakıroğlu davasın gerekçeli karar açıklandı: Üniversite yönetiminde güvenlik ihmali

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun öldürülmesi sonrası, dönemin rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan verilen 20 biner lira adli para cezasının gerekçeli kararında, iki sanığın da görev ve yetkileri olan gerekli güvenlik önlemlerini zamanında almadıkları ve Çakıroğlu'nun ölümüne ilişkin ihmalleri olduğu belirtildi.

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Haber Merkezi AA
PKKlı terörist tarafından öldürülen Fırat Çakıroğlu davasın gerekçeli karar açıklandı: Üniversite yönetiminde güvenlik ihmali
Fırat Yılmaz Çakıroğlu

İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi, 20 Şubat 2015'te tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi Çakıroğlu'nun kampüste terör örgütü PKK üyesi Nurullah Semo tarafından öldürülmesinde ihmalleri olduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılan Yılmaz ve Doğer ile beraat eden 2 sanıkla ilgili 68 sayfalık gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, kampüste bir alana, daha önce etkisiz hale getirilen bir teröristin kod adının verildiği ve söz konusu bölgenin sürekli silahlı terör örgütünün eylem ve propagandasına sahne olduğu, kampüs alanında bu grubun çeşitli tarihlerde gösteri yaptıkları, bölücü terör örgütü elebaşının fotoğrafları ve örgütü simgeleyen bez parçalarının bu bölgede asılı olduğu, terör örgütü PKK marşlarının bu alanda çalındığı kaydedildi.

Ülkücü öğrencilere baskı

Çakıroğlu'nun, Ege Üniversitesindeki ülkücü öğrencilerin temsilcisi olarak bilindiği vurgulanan kararda, bu kişinin, PKK silahlı terör örgütünün üniversitedeki eylem ve faaliyetlerine açıkça karşı çıkıp basın açıklaması yaptığı ve hedef gösterildiği, tehdit edildiği, derslere ve sınavlara girmesinin engellendiği, sınavlara polis koruması eşliğinde girdiği, olaydan 2 gün önce örgüt üyelerince darbedildiğinin rektör ve dekan tarafından da bilindiğine işaret edildi. Tanık H.T'nin, terör örgütü PKK sempatizanı öğrencilerin okulda kimlik kontrolü yaptığına yönelik ifadesi de kararda yer aldı.

Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu (99. Bölüm)
OYNAT 37:17
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu (99. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar programında; 20.02.2015'de Ege Üniversitesi'nde teröristlerce şehit edilen tarih bölümü öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz. Yapım Yönetim: Ender Çınar Kamera: Ömer Lütfü Gözsüz / Mehmet Miraç Çiçek / Recep Çelik

"Güvenlik önlemlerinin alınmasında birincil derece sorumlu rektör"

Kararda, şu ifadelere yer verildi:"Üniversiteye ve edebiyat fakültesine Türk Ceza Kanunu anlamında suç eşyası cisimlerin kolaylıkla sokulabilmesi, asılan pankartlar, Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'nun yukarıda anlatılan bölgeyi terk etmemesi, sopa temin etmesi gibi faaliyetler gözetildiğinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin zorunlu tedbirlerin alınmasında yasal olarak görevli ve yetkili rektör ve akabinde dekanın alması zaruri ve ivedi tedbirlerin mecbur olduğu ve her 2 sanığın güvenliğin sağlanmasında ihmal ve gecikme gösterdikleri anlaşılmaktadır. Üniversitenin bu elim olaya gelen süreçte güvenlik personelinin artırılması ve çevre güvenliğinin artırılmasına ilişkin, özellikle üniversitenin mümkün olan kısımlarının tel örgü ile çevrilmesine yönelik Yüksek Öğretim Kanununa göre, güvenliğin sağlanmasına ilişkin ödeneğin kullanmadaki yetki ve sorumluluk durumu dikkate alındığında mevzuat çerçevesinde birincil derece sorumlunun rektör olduğu anlaşılmıştır. Terör örgütü sempatizanı öğrencilerin örgütsel eylemleriyle ilgili disiplin soruşturmalarının bekletildiği anlaşılmıştır. Ceza verilmediği gibi yazılı ikaz dahi yapılmayan örgüt sempatizanı öğrenciler, üniversite yönetiminin bu tutum ve yönetim tarzından cesaret almış ve bu cesaretle eylemlerin sıklığı ve şiddetin dozu artmıştır."

Çakıroğlu'nun ölümünden sonra kampüs giriş ve çıkışlarına turnike konulması, kamera sayısının artırılması, kampüs çevresinin tel örgüyle çevrilmesi gibi alınan tedbirlerin Çakıroğlu'nun ölümünden önce de alınabileceğine dikkat çekilen kararda, üniversite merkez kampüsüne giriş çıkışlarda gerekli koruma ve güvenlik tedbirlerinin zamanında ve gereği gibi alınmadığı belirtildi.

  • Kararda, dönemin rektör yardımcısı ve genel sekreterinin ise görev tanımları ile dışa yansıyan davranışları dikkate alındığında, sanıkların ihmal kasıtlarının mevcut olmadığı ve suçun unsurlarının bu sanıklar yönünden oluşmadığına kanaat getirildiği kaydedildi.

Olayın geçmişi

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, Semo, "kasten öldürmek", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

  • Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıklar eski EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ile eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Doğer'e "görevi ihmal" suçundan 20 biner lira para cezası verilmişti. Ayrıca, aynı suçtan yargılanan rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Silkü ve genel sekreter Prof. Dr. Mehmet Bülent Özkan beraat etmişti.

Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı
FOTOĞRAF 15
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Ege Üniversitesi Tarih Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 kampüste PKK'lı teröristlerin hain bıçaklı saldırısında şehit edildi.
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Ölümünün üzerinden 7 yıl geçen Fırat Çakıroğlu için Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mezarlığı’ndaki kabri başında anma programı düzenlendi.
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Anma programına Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, babası Fuat Mahir Çakıroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar katıldı. Törende Çakıroğlu için Kur’an’ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi.
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Anne Özlem Erden: “Çok gururluyum”<br><br>Törende konuşan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erden, birçok duyguyu aynı anda yaşadığını belirterek, ”Gurur, hüzün, mutluluk ve sevinç yaşıyorum. Çünkü oğlumun evine geldiğimi düşünüyorum. Onun beni burada karşıladığını düşünüyorum. Her geldiğimde oğlumla sohbet ediyoruz. <br><br>
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Oğlum kalbimizde şehittir, Allah katında da şehit olduğuna inanıyorum. O yüzden çok gururluyum. Buradaki evlatlarımızdan ve kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Gelenlerin ayaklarına ve yüreklerine sağlık. Bugün dualarla oğlumuzu anıyoruz” dedi.
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Baba Fuat Çakıroğlu: “Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti”<br><br>Baba Fuat Mahir Çakıroğlu da şöyle konuştu:<br><br>“Biz Fırat’ın annesi ve babası olabiliriz ama Fırat, Türkiye’ye mal oldu. Herkesin evladı, ağabeyi. Çığ gibi büyüyen ülkücü hareket var. Fırat’ın da bunda çok büyük katkısı oldu, bundan dolayı gurur duyuyorum.
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İnşallah Fırat’ın yolunda devam edip derslerine çalışsınlar, anne ve babalarına sahip çıksınlar. Bunlar önemli. Fırat, birleştirici bir yapıya sahipti. Ne kadar fazla olursak o kadar güçleniriz. Vatanını, milletini seven farklı görüşlere sahip olan insanları kucaklayalım. Fakat tabii ki vatan hainlerine affımız yoktur.”
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Ahmet Yiğit Yıldırım: “Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor”<br><br>Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun her Türk gencinin olduğu gibi Türkiye’yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını vurgulayarak, “Vatanına ve bayrağına olan sevdasını ortaya koyduğu için üniversitedeki bölücüler tarafından şehit edildi.
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Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz şehit olduğunda 24 yaşındaydı. Bugün burada kendisini dualarla ve rahmetle yad ettik.
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Allah bir daha göstermez inşallah ama biz vatanımız için her zaman en önde gitmeyi kendimize görev edindik. Binlerce ülkücü Fırat Çakıroğlu’nun hayatını örnek alarak mücadele ediyor.
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Kendisi okulunu bitirebilseydi öğretmen olacaktı. Onun yolundan giden ülküdaşlarımız onu örnek alarak öğretmen olacak ve nice nesilleri yetiştirmek için mücadelesine devam edecek” diye konuştu.
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Anma programı, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun mezarına güller bırakılmasıyla son buldu.<br><br>
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Fırat Çakıroğlu şehadetinin 7. yılında dualarla anıldı
Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde 2015 yılında PKK'lı terörist tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, şehadetinin 7. yılında kabri başında anıldı.
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