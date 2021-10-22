Gündem Polis aracını kurşunlayıp tamir ettim yalanıyla video çeken şahıs gözaltında
İZMİR

'Polis aracını kurşunlayıp tamir ettim' yalanıyla video çeken şahıs gözaltında

İzmir’in Menemen ilçesinde, göçük nedeniyle sanayiye tamire götürülen polis aracının videosunu çekerek sosyal medya hesabından, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan şüpheli, ihbar üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Polis aracını kurşunlayıp tamir ettim yalanıyla video çeken şahıs gözaltında
M.S. hakkında ‘Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, polis aracının videosunu çekerek, “Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir? Karşımdaki babam da olsa ezerim” şeklinde paylaşım yapan bir şahsın ihbarı yapıldı.

Videoda kullandığı pompalı tüfeğe el konuldu.
Videoda kullandığı pompalı tüfeğe el konuldu.

Sosyal medya hesabından pompalı tüfekle paylaşım yapan şahıs hakkında gelen çokça şikayet üzerine hemen harekete geçildi.


İzmir’de yakalandı


Yapılan araştırmalar neticesinde, sosyal medya hesabından Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asarlık Polis Merkezi Amirliğine ait resmi ekip aracını kullanarak video çektiği belirlenen M.S. (20), polis ekiplerince İzmir’in Menemen ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Öte yandan, videoda kullandığı pompalı tüfeğe de ekipler tarafından el konulurken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen M.S. hakkında ‘Türk Milletini, Cumhuriyetini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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