Polisten kaçıp izini kaybettirdi: 200 bin lira ceza yedi

Olay, D-100 kara yolu Kuruçay mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semerkant Mahallesi Gezek Sokak’ta 14 BN 199 plakalı otomobilin tehlikeli şekilde kullanıldığı ve çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, söz konusu aracı tespit ederek sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile sürücü arasında yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında sürücü, aracını Kuruçay mevkisindeki bir benzin istasyonunun önüne bırakarak yaya olarak kaçtı. Bölgeye sevk edilen asayiş ekipleri tarafından kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalara rağmen sürücüye ulaşılamadı. Trafik ekiplerince yapılan işlemlerde, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan 14 BN 199 plakalı otomobile çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 2 ay süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.