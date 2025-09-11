Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Porsuk Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti

Porsuk Çayı'na düşen kişi hayatını kaybetti

00:3711/09/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu gence ulaştı.
Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu gence ulaştı.

Eskişehir'de Afganistan uyruklu bir genç Porsuk Çayı'na düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'na düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Ramesh Naderi (23), Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak yakınından geçen Porsuk Çayı kenarında arkadaşıyla oturduğu esnada dengesini kaybederek suya düştü.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Suya giren dalgıçlar, yaptığı araştırmalar sonucu Naderi'ye ulaştı. Kıyıya çıkarılan Naderi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ramesh Naderi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Naderi'nin arkadaşı S.N. (24) ise ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



#Porsuk Çayı
#Eskişehir
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Charlie Kirk kimdir?