Portekiz’e iş birliği ziyareti

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerden savunma sanayii iş birliğine, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden Gazze’de ateşkese kadar geniş bir gündem ele alınacak. Fidan ziyaret kapsamında Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerde, Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde daha ileri bir düzeye taşınması ve bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.