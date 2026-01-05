Portekiz’e iş birliği ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Portekiz’e resmi bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerden savunma sanayii iş birliğine, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinden Gazze’de ateşkese kadar geniş bir gündem ele alınacak. Fidan ziyaret kapsamında Portekiz Devlet ve Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak. Görüşmelerde, Türkiye ile Portekiz arasındaki ikili ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde daha ileri bir düzeye taşınması ve bölgesel konularda istişarelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.
UZUN VADELİ ORTAKLIK
Savunma sanayii alanında özellikle denizcilik boyutunda son yıllarda kaydedilen ilerlemenin, Türkiye-Portekiz ilişkilerine stratejik bir derinlik kazandırdığına dikkat çekilmesi bekleniyor. Fidan’ın temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu da ele alınacak. Türkiye’nin görüş ve beklentilerinin aktarılması, Gümrük Birliği’nin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye’nin AB’nin sanayi ve savunma stratejilerine dâhil edilmesinin taşıdığı kritik önemin altının çizilmesi öngörülüyor.