Ramazanla birlikte 'Alo Fetva Hattı'nda yoğunluk arttı: Günlük çağrı sayısı 100’e ulaştı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların dini konulardaki sorularında artış yaşandı. Bu artış, en belirgin şekilde “Alo Fetva Hattı”na yansıdı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren hatta, 4’ü erkek olmak üzere toplam 5 vaiz görev yapıyor. Yetkililer, ramazan ayında günlük çağrı sayısının yaklaşık 100’e ulaştığını belirtti. Ramazan ayı dışında ise hattın günlük ortalama 50 çağrı aldığı ifade edildi.
Antalya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 4’ü erkek olmak üzere toplam 5 vaizin görev yaptığı hatta, ramazan döneminde günlük yaklaşık 100 çağrı geliyor. Ramazan ayı dışında ise günlük çağrı sayısının ortalama 50 civarında seyrettiği bildirildi. Yetkililer, ramazan ayında en fazla oruç, zekât, fitre ve kefaret konularında soru yöneltildiğini belirtti.
"Doğru bilgi sunmak asıl amacımız"
Türkiye'de günde 5 bin soru yöneltiliyor
"13 yılda böyle soru ilk kez geldi"
"Dudak nemlendiricisi orucu bozar mı?"
Sigara bağımlılığı nedeniyle 'Oruç tutmasam fidye versem olur mu' şeklinde sorular geldiğini de belirten Saffet Sevim, bazı vatandaşların ramazan ayında yurt dışına gitmesi nedeniyle ramazan gelmeden oruçlarını tutup tutamayacağını ya da ramazan içinde kaza orucu yapıp yapamayacağını sorduğunu aktardı.