Ramazanla birlikte 'Alo Fetva Hattı'nda yoğunluk arttı: Günlük çağrı sayısı 100’e ulaştı

Ramazanda 'Alo Fetva Hattı'na gelen çağrı sayısı iki kat arttı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların dini konulardaki sorularında artış yaşandı. Bu artış, en belirgin şekilde “Alo Fetva Hattı”na yansıdı. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde hizmet veren hatta, 4’ü erkek olmak üzere toplam 5 vaiz görev yapıyor. Yetkililer, ramazan ayında günlük çağrı sayısının yaklaşık 100’e ulaştığını belirtti. Ramazan ayı dışında ise hattın günlük ortalama 50 çağrı aldığı ifade edildi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, halk arasında
“Alo Fetva Hattı”
olarak bilinen
“Alo 190 Dini Soruları Cevaplandırma”
hattına yapılan başvurularda artış yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kurularak vatandaşların dini konulardaki sorularına yanıt vermek amacıyla hizmete sunulan hat, özellikle ramazan ayında yoğun mesai yapıyor.

Antalya İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 4’ü erkek olmak üzere toplam 5 vaizin görev yaptığı hatta, ramazan döneminde günlük yaklaşık 100 çağrı geliyor. Ramazan ayı dışında ise günlük çağrı sayısının ortalama 50 civarında seyrettiği bildirildi. Yetkililer, ramazan ayında en fazla oruç, zekât, fitre ve kefaret konularında soru yöneltildiğini belirtti.

"Doğru bilgi sunmak asıl amacımız"

Antalya İl Müftüsü Aydın Yığman, hattın 09.00'dan 21.00'e kadar hizmet verdiğini belirtip, sistemin çok yönlü çalıştığını ifade ederek,
"Alo Fetva Hattı, insanımızın dini konulardaki problemlerinde çözüm aramak için kurulmuş bir hat. İnsanların sorularına cevap buluyoruz. Miras hukukundan, nikah, çağdaş güncel meseleler, deizm, ateizm gibi her konuda, boşanma gibi konularda halkımızın sorularına cevap aradığımız bir fetva hattı"
dedi.
Hattın işleyişinden bahseden Yığman,
"Vatandaşlarımız 190'ı arayarak bize ulaşıyor, hocalarımız cevaplandırıyor. Hocalarımızın cevaplandıramadıkları noktada Ankara'daki din işleri uzmanlarımıza soruluyor. Onlar da cevaplandıramazsa sorular Din İşleri Yüksek Kurulu'na iletiliyor ve onlar cevaplandırıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 350 hocamız bu alanda görev yapıyor. Gizlilik ve mahremiyet bizim için çok önemli. Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve ehil kaynaklardan doğru bilgi sunmak asıl amacımız"
diye konuştu.

Türkiye'de günde 5 bin soru yöneltiliyor

Ramazan ayında çağrıların arttığını ifade eden Aydın Yığman, Türkiye genelinde ramazanda günlük ortalama 5 bin civarında soru geldiğinin bildirildiğini söyleyerek,
"Özellikle oruçla, fitreyle ve zekatla alakalı sorular ramazan ayında daha fazla geliyor. Meşhur sorulardan 'Denize girdiğimizde oruç bozulur mu, bozulmaz mı?' gibi sorular da var. Yani genelde halkımızın karşılaştığı problemleri cevaplandırmaya çalışıyoruz"
ifadelerini kullandı. Yığman, vatandaşların sadece telefonla değil, e-Devlet üzerinden 'Dini Soru Sor' bölümünden, mobil uygulamadan ve Diyanet TV'de her cuma akşamı yayınlanan program aracılığıyla da sorularını iletebildiğini belirtti.

"13 yılda böyle soru ilk kez geldi"

Antalya İl Müftülüğünde 13 yıldır fetva hizmetinde görev yapan vaiz Saffet Sevim, ramazanda çağrıların iki katına çıktığını söyledi. Ramazan ayı boyunca haftanın 7 günü çalıştıklarını aktaran Sevim,
"Ramazan ayında günlük 80 ile 100 arası arama oluyor. Ramazan dışında bu sayı 40 ile 60 arasında değişiyor. Özellikle oruçla ilgili sorular yoğunlukta"
dedi.
Bu yıl ilk kez karşılaştığı bazı soruları aktaran Saffet Sevim,
"'Ramazan 29 gün olursa Şaban'ın son gününde 1 gün oruç tutarak 30'a tamamlamak gerekir mi' diye soruldu. Hayatımda ilk kez böyle bir soru geldi. Yine 'Belki orucumu bozmuşumdur' diyerek mutlaka 60 gün kefaret orucu tutulması gerektiğini düşünenler var"
diye konuştu.

"Dudak nemlendiricisi orucu bozar mı?"

Ramazanda gelen sorular arasında günlük hayata ilişkin detayların da bulunduğunu anlatan Sevim,
"Bu sene ilk defa 'Dudaklara nemlendirici sürmek orucu bozar mı' sorusuyla karşılaştım. Ayrıca banyo yapmak, krem sürmek, oje sürmek gibi konular soruluyor. Esas olan vücuda bir şey girmediği müddetçe orucun bozulmamasıdır"
ifadelerini kullandı.

Sigara bağımlılığı nedeniyle 'Oruç tutmasam fidye versem olur mu' şeklinde sorular geldiğini de belirten Saffet Sevim, bazı vatandaşların ramazan ayında yurt dışına gitmesi nedeniyle ramazan gelmeden oruçlarını tutup tutamayacağını ya da ramazan içinde kaza orucu yapıp yapamayacağını sorduğunu aktardı.

Ramazan dışında resmi nikah ve zekat soruları

Ramazan dışında ise en çok resmi nikah olmadan yapılan evlilikler konusunda sorular geldiğini ifade eden Sevim,
"Nasıl ki ev ve araba alımında resmi kayıt şartsa, evlilikte de mutlaka resmi nikah olmalı"
dedi. Zekatın akrabaya verilip verilemeyeceği, toruna zekat düşüp düşmeyeceği, bankaların verdiği promosyon gelirleri, boşanma beyanlarının geçerliliği ve faiz gelirinin hayır işlerinde kullanılıp kullanılamayacağı gibi konuların da sıkça sorulduğunu aktaran Saffet Sevim, bazı vatandaşların aile ortamında tartıştıkları konuları anında hattı arayarak netleştirmek istediğini ifade etti.



