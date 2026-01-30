Rastgele açılan ateş kan akıttı

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak üzerinde çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada sokaktan geçmekte olan bir vatandaş, isabet eden mermiyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.