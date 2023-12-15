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Rekabet Kurulu iki soruşturmayı uzlaşmayla sonlandırdı

Rekabet Kurulu, eğitim alanında faaliyet yürüten bazı teşebbüslere yönelik iki soruşturmayı, taraflarca sunulan uzlaşma metinlerinin kabul edilmesi dolayısıyla sonlandırdı. Rakipleri konumundaki teşebbüslerle anlaşıp yurt fiyatlarını belirledikleri gerekçesiyle toplamda 180 bin 152 lira para cezası verildi.

13:00 - 15/12/2023 Cuma
AA
Rekabet Kurumu
Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Ankara'da faaliyet gösteren bazı özel okullar ile Giresun'daki bazı özel yükseköğrenim öğrenci yurtları hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.


Ankara'da faaliyet gösteren 6 teşebbüsün ilgili kanunu ihlal etmediklerine karar verilirken uzlaşma sonucunda Sınav Koleji ile Çözüm Kolejine toplamda 2 milyon 106 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.


Haksız rekabete ceza yağdı

Giresun'da özel yükseköğrenim öğrenci yurtları pazarında faaliyet gösteren Piraziz Kuzey Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu, Onur Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu, Piraziz Beyza Yükseköğrenim Kız Öğrenci Pansiyonu ve Sıla Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'na ise rakipleri konumundaki teşebbüslerle anlaşıp yurt fiyatlarını belirledikleri gerekçesiyle toplamda 180 bin 152 lira para cezası verildi.




#eğitim sektörü
#rekabet soruşturması
#Rekabet Kurumu
#tıbbı cihaz sektörü
31 dakika önce
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