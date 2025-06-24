Resmi Gazete'de yayımlandı: Niğde'de 5 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihale edilecek

Buna göre, Niğde'nin Merkez ve Bor ilçelerinde bulunan 1 jeotermal kaynak/doğal mineralli su arama ruhsat sahası, 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile 1 doğal mineralli su işletme ruhsat sahası olmak üzere toplam 5 alan, 3 yıl süreyle arama ve 30 yıl süreyle işletme ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.